Filenin Sultanları'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu: Ballı eşleşme geldi

Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi belli oldu. Filenin Sultanları, Kanada'yla eşleşti.

KANADA'YLA EŞLEŞTİK

3 etap sonunda 9 galibiyet ve 25 puan almayı başaran millilerimiz grup aşamasını 4. sırada tamamladı. 8 galibiyet ve 24 puanı bulunan Kanada ise 5. sırada yer aldı.

TAKIMIN BAŞINDA GUIDETTI VAR

Millilerin rakibini Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti çalıştırıyor. Guidetti, 2017-2022 yıllarında Filenin Sultanları'nda görev aldı.

SON MAÇI BİZ KAZANDIK

Filenin Sultanları rakibiyle son olarak geçtiğimiz ay Milletler Ligi 1. etabında karşılaştı. Milliler, 3-2 galip geldi. Filenin Sultanları, Kanada'yla oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazandı.

FİNAL ETABI ÇİN'DE

Çin'in Makau bölgesinde düzenlenecek olan final etabında çeyrek final maçları 22-23 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİBİ

Türkiye, Kanada'yı elemesi halinde ABD ile Çin eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Çin ilk 8'in dışında kalmasına rağmen ev sahibi olduğu için çeyrek finale katılmaya hak kazandı.