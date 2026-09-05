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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu

CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Finalde Filenin Sultanları ile İtalya karşılaşacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ile Polonya karşılaştı.

İTALYA FİNALE YÜKSELDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçta İtalya rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI'YLA KARŞILAŞACAKLAR

Türkiye ile İtalya, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Vanya Parvanova (Bulgaristan)

Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)

İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Cambi, Spirito, Adigwe, Giovannini)

Setler: 19-25, 19-25, 25-21, 16-25

Süre: 98 dakika (24, 25, 26, 23)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Voleybol
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