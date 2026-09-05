Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi belli oldu
CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Finalde Filenin Sultanları ile İtalya karşılaşacak.
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2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ile Polonya karşılaştı.
İTALYA FİNALE YÜKSELDİ
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçta İtalya rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
FİLENİN SULTANLARI'YLA KARŞILAŞACAKLAR
Türkiye ile İtalya, yarın saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.
DETAYLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Cambi, Spirito, Adigwe, Giovannini)
Setler: 19-25, 19-25, 25-21, 16-25
Süre: 98 dakika (24, 25, 26, 23)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi