Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş depremi: Federasyon duyurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi ikinci etabı ilk maçında Belçika'yla karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan Zehra Güneş açıklaması geldi.

ZEHRA GÜNEŞ TEDAVİ GÖRÜYOR

Federasyon, Zehra Güneş'in bel ağrısı şikayeti çektiğini ve tedavinin başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Güneş'in maçlarda forma giyip giymeyeceğine teknik heyet karar verecek.

Yapılan açıklama şu şekilde:

VNL Ankara Etabı öncesindeki milli takımın İstanbul kamp döneminde oyuncumuz Zehra Güneş'te gelişen bel ağrısı şikâyetleri sonucunda yapılan değerlendirmelerde lomber diskopati (bel bölgesinde disk kaynaklı ağrı) tespit edilmiş olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından başlatılmıştır.

Tedaviye olumlu yanıt veren ve ağrılarında belirgin rahatlama sağlanan oyuncumuzun, takım antrenmanları ve maç temposuna adaptasyon süreci devam etmektedir. Oyuncumuzun mevcut durumu sağlık ekibimiz tarafından günlük olarak takip edilmekte ve

değerlendirilmektedir.

Maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği, oyuncumuzun fiziksel durumunun müsabaka gerekliliklerini karşılayacak seviyeye ulaşması halinde, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin ortak değerlendirmesi doğrultusunda belirlenecektir.