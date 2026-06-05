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FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala sürpriz değişiklik

2026 Dünya Kupası öncesi FIFA, maç önü seremonisi kurallarında değişikliğe gitti. Seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'dan Dünya Kupası'na günler kala sürpriz değişiklik

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda oynanacak maçlar öncesinde tüm futbolcuların orta yuvarlaktaki seremoniye katılacağını duyurdu.

ORTA YUVARLAĞIN ETRAFINDA DİZİLECEKLER

FIFA'dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce düzenlenecek seremonide, maçın kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği kaydedildi.

Seremonilerde ülkelerin büyük bayraklarının yer alacağı ve futbolcuların sahaya özel bir kemerin altından geçerek çıkacağı belirtildi.

AMAÇ 360 DERECELİK AÇIYLA GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin arkasındaki temel fikrin, stat içindeki taraftarların etkinlikleri 360 derecelik bir açıyla görebilmesini sağlamak olduğuna dikkati çekti.

Turnuva ilerledikçe maç öncesi seremonisine renkli dumanlar ve havai fişek gösterileri dahil edilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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