FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı: 2'si Süper Lig'den

FIFA'dan 3 Türk kulübüne 3'er dönem transfer yasağı getirdildi. Bu kulüplerin 2'si Süper Lig'de yer alıyor.

Süper Lig'den 2, TFF 1. Lig'den de 1 takıma FIFA tarafından transfer yasağı getirildiği bildirildi.
FIFA'nın Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile TFF 2. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı koyulduğu açıklandı.

NEDENİ MALİ ANLAŞMAZLIKLAR VE AYKIRILIK

FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Natura Dünyası Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi.
FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.

