FIFA'da sular durulmuyor: Infantino yine çuvalladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gelirleri, İngiliz gazetesi The Times'ın yayımladığı araştırmanın ardından tartışma konusu oldu.

Haberde, Infantino'ya yapılan bazı ek ödemelerin FIFA'nın kamuoyuna açıkladığı yıllık mali raporlarda yer almadığı öne sürüldü.

İddiaya göre söz konusu ödemeler, Infantino'nun sözleşmesinde belirtilen maaş ve primlerin dışında gerçekleştirildi. Araştırma, FIFA'nın gelir açıklamalarında şeffaflık konusunu yeniden gündeme taşıdı.

İKİ FARKLI KAYNAKTAN ÖDEME İDDİASI

The Times'ın haberine göre Infantino'nun gelirleri iki ayrı yapı üzerinden sağlandı. Bunlardan ilki, İsviçre merkezli FIFA tarafından yapılan ve yıllık mali raporlarda açıklanan resmi ödemelerden oluşuyordu.

İkinci kaynak ise 2026 Dünya Kupası'nın ABD'deki organizasyonundan sorumlu FWC2026 US Inc. adlı kuruluştu. Gazete, bu şirket üzerinden yapılan ek ödemelerin FIFA'nın kamuoyuyla paylaştığı gelir bilgilerinde yer almadığını iddia etti.

2024 YILINDA 1,6 MİLYON EURO EK ÖDEME

FIFA'nın 2024 yılına ilişkin mali raporunda Infantino'nun toplam kazancı 4,274 milyon İsviçre frangı olarak gösterildi.

Ancak The Times'ın aktardığı bilgilere göre, FWC2026 US Inc. tarafından ABD Gelir İdaresi'ne sunulan vergi beyannamesinde Infantino'ya aynı yıl ayrıca 1,6 milyon euro ödendiği belirtildi.

Haberde, bu ek ödemenin FIFA'nın kamuoyuna açıkladığı gelir bilgilerinde yer almadığı öne sürüldü.

LÜKS MALİKANENİN KİRASI DA GÜNDEMDE

Araştırmada, ek ödemenin 500 bin euroyu aşan bölümünün “beyana tabi diğer ödemeler” başlığı altında kaydedildiği ifade edildi.

Söz konusu paranın, Miami Beach'teki Sunset Islands bölgesinde bulunan deniz kıyısındaki lüks bir malikanenin kira giderlerini karşılamak için kullanıldığı iddia edildi.

FIFA'NIN ŞEFFAFLIK TAAHHÜDÜ TARTIŞILIYOR

FIFA, 2016 yılından itibaren başkan ve genel sekreterin ücretlerini her yıl kamuoyuna açıklama taahhüdünde bulunmuştu.

The Times'ın araştırması, farklı kuruluşlar aracılığıyla yapılan ödemelerin bu açıklamalara dahil edilip edilmediği sorusunu gündeme getirdi.

Tartışmanın merkezinde, ABD'deki vergi beyannamesinde yer aldığı belirtilen ek ödemelerin FIFA'nın yıllık mali raporlarında açıklanmaması iddiası bulunuyor. Söz konusu iddialar, futbolun yönetiminde mali şeffaflık ve hesap verebilirlik konularını yeniden gündeme taşıdı.