Arda Turan derken Milli takım teklifini açıkladı

Arda Turan'la Milli takım teknik direktörlüğü konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Calzona'dan gündem yaratan Türkiye sözleri A Milli Takım iddialarını güçlendirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör adayları arasında gösterilen İtalyan çalıştırıcı Francesco Calzona, Türkiye'den gelen temasları doğrulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, Ay-Yıldızlı ekibin başına geçme ihtimaline sıcak baktığını ifade etti.

"MENAJERİM HAZIRLIKLI OLMAMI SÖYLEDİ"

Francesco Calzona, kendisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olası bir yeni görev için hazırlıklı olması yönünde uyarıldığını açıkladı.

57 yaşındaki teknik direktör, "Menajerim, yaklaşan görev için hazırlıklı olmam konusunda beni uyardı" ifadelerini kullanarak kulislerde konuşulan iddiaları güçlendirdi.

TÜRKİYE İDDİASINA OLUMLU YAKLAŞTI

Slovakya Milli Takımı'nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunun sinyallerini veren Calzona, Türkiye seçeneğine olumlu baktığını dile getirdi.

İtalyan teknik adam, "Slovakya'dan sonra Türkiye'yi yönetmek bir ayrıcalık olur" sözleriyle A Milli Takım'a olan ilgisini açıkça ortaya koydu.

Türkiye'den temasların sürdüğünü de doğrulayan Calzona, "Türkiye'den temaslarımız var. Bizim için çok iyi bir deneyim olur" açıklamasında bulundu.

MİLLİ TAKIM KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

Calzona'nın açıklamaları, A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen isimler arasındaki yerini daha da güçlendirdi. Deneyimli hocanın Türkiye ihtimaline olumlu yaklaşması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CALZONA'NIN KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik adamlık kariyerinde uzun yıllar Maurizio Sarri ve Luciano Spalletti'nin yardımcılığını yapan Francesco Calzona, asıl çıkışını Slovakya Milli Takımı'nın başında gerçekleştirdi.

Temmuz 2022'de göreve başlayan İtalyan çalıştırıcı, Slovakya ile 40 resmi karşılaşmada görev alırken maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı. EURO 2024'te takımını son 16 turuna taşımayı başaran Calzona, Avrupa futbolunda adından söz ettirdi.

NAPOLİ'DE DE GÖREV ALDI

Calzona, 2024 yılı Şubat ayında Slovakya'daki görevini sürdürürken kriz dönemindeki Napoli'nin başına geçti. İtalyan ekibinde 16 maçta görev yapan tecrübeli teknik adam, 1,13 puan ortalaması elde ederek sezonu tamamladı.