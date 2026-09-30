Ferhat Gündoğdu'dan sonra MHK'de geçici çözüm kararı

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve kurulun eski-yeni üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın "resmi belgede sahtecilik", "mobbing" ve "eziyet" suçlamalarıyla yürütüldüğü öğrenildi.

Gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, kurulda oluşan idari boşluğu doldurmak için flaş bir hamleye hazırlanıyor.

ŞAFAK OPERASYONUYLA 7 GÖZALTI

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Emre Kosif ve Alican Sağlar gözaltına alındı. Üsküdar'daki dernek merkezinde 125 klasör belgeye el konulurken, dosyaya sınav sorularının sızdırılması ve mobbing iddialarına dair WhatsApp mesajları delil olarak eklendi.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: ANTHONY TAYLOR

Ferhat Gündoğdu ve ekibinin görevine devam etmesinin imkansız görülmesi nedeniyle TFF, liglerin aksamaması için MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ı geçici olarak kurulun başına getirmeyi planlıyor.

Ağustos 2026'da bu göreve getirilen Taylor'a 3 kişilik özel bir heyetin eşlik edeceği belirtiliyor. Atamanın kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

ADALET BAKANI GÜRLEK VE KULÜPLERİN TEPKİSİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin kararlılıkla takip edileceğini vurgulayan ve detayları web dokümanında yer alan açıklamasında temiz futbol mücadelesinin süreceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimlerinin hukuki süreci ve yargı kararlarını yakından takip ettiği bildirildi. Davanın detayları anlık olarak izleniyor.