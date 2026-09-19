Ferdi Kadıoğlu oynadı: Brighton Arsenal'i farklı devirdi
Brighton sahasında Arsenal'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton adına maça ilk 11'de başladı.
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İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brighton sahasında Arsenal ile karşılaştı. Falmer Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Pascal Grob, 35. dakikada Charalampos Kostoulas ve 57. dakikada Chema Andres kaydetti.
FERDİ KADIOĞLU MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Brighton adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Performansıyla beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu, 77. dakikada kenara geldi.
BRIGHTON ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte 12 puandaki Arsenal milli araya 2. sırada girdi. 10 puandaki Brighton ise 3. sıraya yükseldi.
MİLLİ TAKIM İÇİN GELİYOR
A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan Ferdi Kadıoğlu, İstanbul'a gelerek kampa katılacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi