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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Raporlar geldi işler bozuldu

Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde ek sağlık kontrollerinden geçemedi. Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Raporlar geldi işler bozuldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Takımdaki yabancı futbolcu sayısını azaltmayı hedefleyen sarı-lacivertlilere, Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi. Roma yönetimi, oyuncunun sağlık durumu için ek testler talep ederken sonuçlar belli oldu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İtalyan kulübü, ek testlerin ardından Jayden Oosterwolde transferinden vazgeçti. Hollandalı futbolcu, İstanbul'a geri dönecek.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber: Raporlar geldi işler bozuldu - Resim : 1

3 MAÇTA 210 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal yeni sezonda Oosterwolde'ye 3 maçta şans verdi. 25 yaşındaki futbolcu, 210 dakika sahada kaldı.

DIEGO CARLOS GÖNDERİLECEK

Oosterwolde transferinin iptal olması üzerine Fenerbahçe'de gözler Diego Carlos'a çevrildi. Yönetimin yabancı kontenjanında yer açmak adına oyuncuyla bir an önce yollarını ayırması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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