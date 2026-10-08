Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Yasin Ayari ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Ferdi Kadıoğlu'nun, Brighton'da birlikte forma giydiği takım arkadaşına Fenerbahçe hakkında övgü dolu sözler söylediği belirtildi.

FERDİ'DEN TRANSFER TAVSİYESİ

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da kariyerini sürdüren Yasin Ayari'nin geleceğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, Ferdi Kadıoğlu'nun İsveçli orta saha oyuncusuna yön gösterdiği öne sürüldü.

İddiaya göre Ferdi Kadıoğlu, takım arkadaşına, "Ayrılmaya karar verirsen sonraki adresin Fenerbahçe olmalı. Asla pişmanlık yaşamazsın. Seni her anlamda mutlu edecek bir kulüp." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN MAAŞ PLANI

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe'nin, Yasin Ayari'yi kadrosuna katabilmek için önemli bir maaş bütçesi ayırdığı konuşuluyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuya yıllık yaklaşık 3 milyon euro teklif etmeyi planladığı öne sürülüyor. Ayari'nin ise Brighton'da yıllık net 860 bin euro civarında gelir elde ettiği ifade ediliyor.

KARİYERİNDE YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Brighton ile yeni sözleşme görüşmeleri yapan genç orta saha oyuncusunun, kariyer planlamasında yeni seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

Avrupa futbolunda gelişimini sürdürmek isteyen Ayari'nin önümüzdeki dönemde vereceği karar merakla beklenirken, Fenerbahçe'nin oyuncuyu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

DEĞERİ 45 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

İsveç futbolunun son dönemde yetiştirdiği önemli isimlerden biri olarak gösterilen Yasin Ayari'nin piyasa değeri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Güncel değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcu, bu sezon Brighton formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 530 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

FENERBAHÇE ORTA SAHAYA TAKVİYE PEŞİNDE

Yeni sezon planlaması kapsamında orta sahaya üst düzey bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Ayari dosyasını yakından takip ettiği belirtiliyor. Teknik heyetin yüksek potansiyeli ve çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çeken İsveçli futbolcuyu gelecek planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ifade ediliyor.