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Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: Dev maç şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşılaşacak. Kritik mücadele tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: Dev maç şifresiz yayınlanacak
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek.

MANFREDAS LUKJANCUKAS DÜDÜK ÇALACAK

21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančukas yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yapacak. Dördüncü hakem ise Vilius Paulauskas olacak.

Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: Dev maç şifresiz yayınlanacak - Resim : 1

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Kritik karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken taraftarları sevindirecek bir haber geldi. Mücadelenin tv100'den şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Taraflar arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Salı günü Polonya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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