Fenerbahçe'ye UEFA Şampiyonlar Ligi müjdesi: Dev maç şifresiz yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek.

MANFREDAS LUKJANCUKAS DÜDÜK ÇALACAK

21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančukas yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yapacak. Dördüncü hakem ise Vilius Paulauskas olacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Kritik karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken taraftarları sevindirecek bir haber geldi. Mücadelenin tv100'den şifresiz olarak yayınlanacağı duyuruldu.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Taraflar arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Salı günü Polonya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler rakibini elemesi halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak.