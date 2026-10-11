Fenerbahçe'nin yıldızından İsmail Kartal'a olay yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın karşılaşma öncesinde yaptığı fedakârlık ortaya çıktı. Slovakya Milli Takımı'nda dört maçta da 90 dakika forma giyen tecrübeli savunmacının dinlendirilmesi gündeme gelirken, yıldız futbolcunun teknik heyete verdiği yanıt dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL DİNLENDİRMEK İSTEDİ

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli takımda yoğun bir maç temposundan geçen Milan Skriniar'ı Çaykur Rizespor karşılaşmasında dinlendirmeyi düşündü.

Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı dört karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcuyla görüşen Kartal, yoğun fikstürü ve olası sakatlık riskini göz önünde bulundurarak oyuncusuna dinlenme seçeneğini sundu.

SKRINIAR'DAN OYNAMAK İÇİN FEDAKÂRLIK

Dinlenme ihtimali gündeme gelen Milan Skriniar ise Çaykur Rizespor karşılaşmasının önemine dikkat çekerek forma giymek istediğini teknik heyete iletti. Kendisini iyi hissettiğini belirten Slovak stoper, karşılaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Bu görüşmenin ardından Skriniar, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. Tecrübeli savunmacının bu kararı, takımının kritik deplasman mücadelesinde görev almak istemesiyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DEN RİZE'DE DİKKAT ÇEKEN SERİ

Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakibi karşısındaki lig yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe ayrıca Rize deplasmanında oynadığı son 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu 7 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

FENERBAHÇE'Yİ ASTON VILLA SINAVI BEKLİYOR

Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyetle moral kazanan Fenerbahçe, gözünü Avrupa'daki mücadelesine çevirdi. Sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Yoğun maç takviminde Skriniar'ın fiziksel durumu ve savunmadaki performansı, teknik heyetin değerlendireceği konular arasında yer alacak.