Fenerbahçe'nin yeni transferinden Greenwood itirafı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bedirhan Bülbül, “Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli bir ailede büyüdüm. Buraya deplasmana geldiğimde taraftarın bana olan ilgisi vardı. Büyük beklentilerin olduğu bir kulüp. O yüzden Fenerbahçe’ye geldim” dedi.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nın yeni transferi Bedirhan Bülbül, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer olma sebeplerinden bahseden Bedirhan Bülbül, “Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli bir ailede büyüdüm. Buraya deplasmana geldiğimde taraftarın bana olan ilgisi vardı. Büyük beklentilerin olduğu bir kulüp. O yüzden Fenerbahçe’ye geldim” ifadelerini kullandı.

‘YERLİSİ VE YABANCISIYLA GERÇEKTEN GÜZEL BİR EKİBİZ’

Takımdaki arkadaşlık ortamının sahaya yansıdığında güzel bir oyun ortaya çıkacağını belirten Bedirhan, “Müthiş ve güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Yerlisi ve yabancısıyla gerçekten güzel bir ekibiz. Sezonun daha çok başı ve çok yeni. Çok büyük zorluklar bizi bekliyor. Şu an temeli iyi oluşturmaya çalışıyoruz. Güzel hazırlanıyoruz. Uzun bir sezon bizi bekliyor. Bence aynı arkadaşlık performansını saha içine yansıttığımızda da bireysel performansla da birlikte günün sonunda güzel bir takım oyunu ortaya koyacağımıza hiç şüphem yok” sözlerini sarf etti.

‘HER NOKTADA OYUNA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUM’

Takıma elinden geldiğince yardım etmek istediğini dile getiren 27 yaşındaki voleybolcu, “Voleybol tek kişi oynanan bir spor değil, takım oyunu. Bireysel performansı ne kadar yükseğe çıkarırsan bu takımın alacağı sonuçları da etkiliyor. Herkesin yapacağı bireysel performanslar seviyeyi yukarıya çıkartıyor. Benim bireysel hedefim; performans olarak her zaman olduğu gibi mücadele etmek, sonuna kadar savaşmak. Yapabileceğim her noktada oyuna katkı sağlamak istiyorum. Takım arkadaşlarımızdan da beklenti o şekilde. Güzel bir voleybol ortaya koyacağımızı düşünüyorum” dedi.

‘GREENWOOD BANA ÇOK DEĞİŞİK BİR OYUNCU GİBİ GELİYOR’

Fenerbahçe’nin diğer spor branşlarını da takip ettiğini söyleyen Bedirhan Bülbül, “Futbolu takip ediyorum. Onun dışında basketbolun önemli maçlarını takip ediyorum. Greenwood bana çok değişik bir oyuncu gibi geliyor. Taraftarlar kadar iyi anlamıyorum. Profesyonelliğimiz voleybol üzerine ama takip ettiğim kadarıyla Greenwood, Guendouzi, Kante… Bunlar çok iyi oyuncular. Eskiden de Volkan Demirel’i çok seviyordum. Kalecilere ayrı sempatim var. O konuda Ederson’u da çok beğeniyorum” sözlerini kullandı.

Fenerbahçe’nin futbol takımında forma giyen Mason Greenwood’u erkek voleybol takımındaki arkadaşı Kaan Gürbüz’e benzeten Bedirhan, “Kaan Gürbüz’e benzetirim. Suratı çok mimiksiz bir adam. Mimiksiz ama gözü de kara bir adam. Kaan’a benzetebilirim” dedi.

‘BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR’

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen Bedirhan, “Bizi sonuna kadar desteklesinler. Bizi yalnız bırakmasınlar. İnşallah güzel bir voleybol ortaya koyarak o başarıları hep beraber tadarız” diyerek sözlerini tamamladı.