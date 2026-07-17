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Halk TV Spor Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Büyük sürpriz

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Büyük sürpriz

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda büyük sürpriz bulunuyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Büyük sürpriz
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi dışında N'Golo Kante kadroda yer almadı.

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İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

  • Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
  • Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Mimovic
  • Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
  • Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif

FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Rövanş karşılaşması ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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