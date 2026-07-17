Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu: Büyük sürpriz
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda büyük sürpriz bulunuyor.
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Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Nathan Ake, Mason Greenwood, Vedat Muriqi dışında N'Golo Kante kadroda yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
- Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
- Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Mimovic
- Orta saha: Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
- Hücumcular: Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Musaba, Cengiz Ünder, Cherif
FENERBAHÇE - GORNIK ZABRZE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, 21 Temmuz Salı günü sahasında Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek.
Rövanş karşılaşması ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi