Acun Ilıcalı transfer ediyor: Yüzde 95 bitti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

Kaleye Jack Butland'ı transfer eden Hull City, Olympiakos'da oynayan file bekçisi Konstantinos Tzolakis'i de renklerine bağlamaya çok yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek olan Hull City, 22 yaşındaki Yunan kalecinin transferi konusunda Olympiakos ile anlaşmaya vardı.

JAKIROVIC: YÜZDE 95 BİTTİ

Tzolakis transferini doğrulayan Hull City teknik direktörü Sergej Jakirovic, "Transfer ihtimalinin yüzde 95 olduğunu düşünüyorum ancak sözleşmeyi imzalayana kadar bizim oyuncumuz değil. Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

''BİZİM BİRİNCİ TERCİHİMİZ''

Konuşmasını sürdüren deneyimli teknik adam, "Tzolakis, bizim birinci tercihimiz. Onunla görüştüm ve her şeyi açıkladım, her şey yolunda. Bize katılmayı sabırsızlıkla bekliyor." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

22 yaşındaki genç kaleci, geride bıraktığımız transfer dönemlerinde sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.

1.93 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.