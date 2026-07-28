Fenerbahçe'nin Rafael Leao planı belli oldu: Oyuncu kararını verdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Rafael Leao'ya çevrildi. Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer geçtiğimiz günlerde Milano'ya giderek İtalyan kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; oyuncuyu satın alma opsiyonu veya 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmek isteyen Fenerbahçe, oyuncuya da 10 milyon euro maaş önerdi.

MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Öte yandan Milan ise 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Kırmızı-siyahlılar, oyuncudan elde edeceği bonservisle üst düzey bir kanat transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

MALİ ŞARTLARI KARŞILANIRSA GELMEYE SICAK BAKIYOR

Rafael Leao ise mali talepleri ve şartlarının karşılanması halinde Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.