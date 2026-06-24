Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda büyük sürpriz: İsmail Kartal düşünmeden aldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Sarı lacivertli takım bugün Düzce'ye giderek Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası Serkan Acar Tesisleri'nde kampa girdi.

Milli takımlarda yer alan futbolcuların kampa daha sonra katılacakları belirtildi.

24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya’ya hareket edecek ve 5-14 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde Match PR’ın organizasyonuyla kamp yapacak.

KAMP KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİM

Fenerbahçe'nin kamp kadrosuna teknik direktör İsmail Kartal, sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'ı da aldı. Ayrıca profesyonel sözleşme yapılan Adem Yeşilyurt da kadroda bulunuyor.

30 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kamil Efe Üregen, Yiğit Fidan, Omar Fayed, Archie Brown, Levent Mercan, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Fred Rodrigues, Bartuğ Elmaz, Emre Demir, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Alaettin Ekici, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Adem Yeşilyurt, Anderson Talisca, Çağrı Fedai, Çağrı Balta, Amara Diouf, Sidiki Chérif, Vedat Muriqi.