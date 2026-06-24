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Halk TV Spor Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı!

Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için gittiği Düzce'de büyük ilgiyle karşılandı. Karşılamaya küçük Aziz Yıldırım damgasını vurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlyı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek kampa girdi.

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Sarı lacivertlileri Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde taraftarlar karşıladı.
Adeta Düzce'de depreme yol açan karşılamada Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, takım otobüsünden inerek taraftarı selamlayan teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.

Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı! - Resim : 2
Takım otobüsü daha sonra D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini takiben kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne ulaştı.
Sarı lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kampı tamamlayacak ve 2 günlük iznin ardından Avusturya'ya gidecek.

KÜÇÜK AZİZ YILDIRIM'A İLGİ

Fenerbahçe kafilesini karşılayan kalabalıktan Okan ve Melike Yıldırım çiftinin 4 yaşındaki oğulları Aziz Yıldırım da ilgi odağı oldu.

Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı! - Resim : 3
Melike Yıldırım, koyu Fenerbahçe taraftarı olduklarını ve Aziz Yıldırım'ı çok sevdikleri için çocuklarına bu ismi verdiklerini söyledi.
Melike Yıldırım, "Kızımızdan sonra oğlumuz oldu. Soyadımız zaten Yıldırım olduğu için ismini Aziz koyduk. Aziz başkanımız tekrar aramıza hoş geldi. Evine geldi, biz de onu bekliyorduk zaten" diye konuştu.
Minik taraftar Aziz ise annesinin eşliğinde, "En büyük Fenerbahçe, en büyük Aziz Yıldırım" şeklinde tezahürat yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Düzce
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