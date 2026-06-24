Düzce'de Fenerbahçe depremi: Küçük Aziz Yıldırım salladı!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için Düzce'nin Kaynaşlyı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne giderek kampa girdi.

Sarı lacivertlileri Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde taraftarlar karşıladı.

Adeta Düzce'de depreme yol açan karşılamada Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, takım otobüsünden inerek taraftarı selamlayan teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.



Takım otobüsü daha sonra D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişini takiben kamp yapacağı Topuk Yaylası Tesisleri'ne ulaştı.

Sarı lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü buradaki kampı tamamlayacak ve 2 günlük iznin ardından Avusturya'ya gidecek.

KÜÇÜK AZİZ YILDIRIM'A İLGİ

Fenerbahçe kafilesini karşılayan kalabalıktan Okan ve Melike Yıldırım çiftinin 4 yaşındaki oğulları Aziz Yıldırım da ilgi odağı oldu.



Melike Yıldırım, koyu Fenerbahçe taraftarı olduklarını ve Aziz Yıldırım'ı çok sevdikleri için çocuklarına bu ismi verdiklerini söyledi.

Melike Yıldırım, "Kızımızdan sonra oğlumuz oldu. Soyadımız zaten Yıldırım olduğu için ismini Aziz koyduk. Aziz başkanımız tekrar aramıza hoş geldi. Evine geldi, biz de onu bekliyorduk zaten" diye konuştu.

Minik taraftar Aziz ise annesinin eşliğinde, "En büyük Fenerbahçe, en büyük Aziz Yıldırım" şeklinde tezahürat yaptı.