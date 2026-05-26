Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'nin en tartışmalı ismi oldu: Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi

Fenerbahçe'nin en tartışmalı ismi oldu: Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, istenmeyen adam ilan edilen Ederson'a dair konuştu. Yıldırım, Brezilyalı kaleciyle konuşup rahatlatmaya çalışacaklarını söyledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'nin en tartışmalı ismi oldu: Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi
Son Güncelleme:

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi kadro planlamasına devam ediyor.

Sports Digitale Youtube kanalına konuk olan Aziz Yıldırım, istenmeyen adam ilan edilen Ederson'a dair konuştu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

"EDERSON'U RAHATLATMAK LAZIM"

Göreve gelmesi halinde Ederson'la görüşeceğini belirten Aziz Yıldırım, "Ederson'u dinleyeceğiz. Onu rahatlatmak lazım. Ederson'un sıkıntısı biraz da defanstan kaynaklandı. Ayak kalitesi çok iyi bir kaleci onu kullanamadık" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'nin en tartışmalı ismi oldu: Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi - Resim : 2

SADETTİN SARAN KARARI YENİ YÖNETİME BIRAKTI

Brezilyalı kaleci özellikle Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Oyuncuyla yolların ayrılması yönünde çağrı yapılırken Sadettin Saran kararı gelecek yeni yönetime bıraktı.

KALAN 2 YILIN PARASINI İSTİYOR

Oyuncuya, Arap Yarımadası'ndan talipler çıksa da yüksek maaşı sorun oldu. Buna ek olarak Brezilyalı kaleci, ayrılmak için sözleşmesinde kalan 2 yılın maaşını istiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro