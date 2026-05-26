Fenerbahçe'nin en tartışmalı ismi oldu: Aziz Yıldırım'dan ters köşe geldi

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü genel kurul öncesi kadro planlamasına devam ediyor.

Sports Digitale Youtube kanalına konuk olan Aziz Yıldırım, istenmeyen adam ilan edilen Ederson'a dair konuştu.

"EDERSON'U RAHATLATMAK LAZIM"

Göreve gelmesi halinde Ederson'la görüşeceğini belirten Aziz Yıldırım, "Ederson'u dinleyeceğiz. Onu rahatlatmak lazım. Ederson'un sıkıntısı biraz da defanstan kaynaklandı. Ayak kalitesi çok iyi bir kaleci onu kullanamadık" sözlerini sarf etti.

SADETTİN SARAN KARARI YENİ YÖNETİME BIRAKTI

Brezilyalı kaleci özellikle Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Oyuncuyla yolların ayrılması yönünde çağrı yapılırken Sadettin Saran kararı gelecek yeni yönetime bıraktı.

KALAN 2 YILIN PARASINI İSTİYOR

Oyuncuya, Arap Yarımadası'ndan talipler çıksa da yüksek maaşı sorun oldu. Buna ek olarak Brezilyalı kaleci, ayrılmak için sözleşmesinde kalan 2 yılın maaşını istiyor.