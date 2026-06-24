Fenerbahçe'nin aldığı Afrikalı'nın pek bilinmeyenleri

Sedat Kaya - Halktv.com.tr

Fenerbahçe, Afrika futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Senegalili kanat oyuncusu Amara Diouf ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Henüz 18 yaşında olan Diouf, uzun süredir Avrupa'nın dev kulüplerinin radarındaydı. Sarı-lacivertliler, birçok kulübün peşinden koştuğu genç yıldızı kadrosuna katarak önemli bir yatırım yaptı.

Ancak Amara Diouf'un hikâyesi, sıradan bir genç yeteneğin yükselişinden çok daha fazlasını içeriyor.

9 YAŞINDA 9 GOL ATTI

Senegal'in Pikine kentinde doğan Diouf, futbola babasının işlettiği amatör futbol okulunda başladı. Çocuk yaşta büyük bir yetenek olarak görülse de ilk profesyonel akademi denemesinde hayal kırıklığı yaşadı. Senegal'in önemli altyapılarından Diambars tarafından fiziksel olarak yetersiz bulunarak reddedildi. Ancak pes etmedi ve daha sonra Generation Foot akademisine katıldı.

Daha 9 yaşındayken Danone Nations Cup'ta yaşından büyük oyunculara karşı mücadele edip 9 gol atarak dikkat çekti. O günlerde başlayan yükseliş kısa sürede tüm Afrika'nın konuştuğu bir hikayeye dönüştü.

VICTOR OSIMHEN'İN REKORUNU GERİDE BIRAKTI

2023 yılında henüz 14 yaşındayken Fas'taki Mohammed VI U19 Turnuvası'nda kendisinden dört-beş yaş büyük rakiplere karşı oynadı. Generation Foot, turnuvada Real Madrid'i eleyerek şampiyon olurken Diouf hem final golünü attı hem de turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Aynı yıl Afrika U17 Şampiyonası'nda Senegal'i zafere taşıyan isimlerden biri oldu. Attığı 5 golle gol kralı olurken, daha önce Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e ait olan turnuva gol rekorunu da geride bıraktı.

Performansı o kadar etkileyiciydi ki Senegal A Milli Takımı'na sadece 15 yaşındayken çağrıldı. Ruanda karşısında sahaya çıktığında Senegal Milli Takımı tarihinin forma giyen en genç futbolcusu oldu.

"YENİ SADIO MANE"

Birçok scout tarafından "Yeni Sadio Mane" olarak tanıtılan Diouf'un kariyeri tam zirveye çıkacakken ağır bir diz sakatlığıyla sekteye uğradı. Çapraz bağ problemi ve ardından yaşanan nüks nedeniyle yaklaşık iki yıl sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte Avrupa'nın büyük kulüplerine gideceği yönündeki beklentiler de askıya alındı.

Ancak yeteneğine olan inanç hiç kaybolmadı. Barcelona, Real Madrid, Manchester City ve Ajax gibi kulüplerle adı anılan genç oyuncu sonunda tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Kulübün uzun vadeli projesi ve gelişim planı, Diouf'u İstanbul'a getiren en önemli faktörlerden biri oldu.

Bugün Fenerbahçe formasıyla yeni bir sayfa açan Amara Diouf için soru artık "Yetenekli mi?" değil. Bunu herkes biliyor. Asıl soru, sakatlıkların gölgelediği kariyerini İstanbul'da yeniden parlatıp parlatamayacağı.

Eğer bunu başarırsa, Fenerbahçe sadece bir transfer yapmış olmayacak; dünya futbolunun gelecekteki yıldızlarından birini vitrine çıkarmış olacak.