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Halk TV Spor Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması: Müjdeyi verdi

Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması: Müjdeyi verdi

Fenerbahçe'de Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Avusturya'ya döndü. Oğuz Çetin, Greenwood için gelen transfer sorusuna 'Geliyor' dedi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması: Müjdeyi verdi

Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransa’nın Marsilya kentinde Mason Greenwood için yaptıkları transfer görüşmelerinin ardından Avusturya’nın Linz kentine geldi.

OĞUZ ÇETİN: GREENWOOD GELİYOR

Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Linz Havalimanı’nda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarların Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgili sorduğu soruya Oğuz Çetin, ‘Geliyor’ şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması: Müjdeyi verdi - Resim : 1

KAMPA GİTTİLER

Daha sonra Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, takımın kamp yaptığı Windischgarsten’e hareket etti.

26 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 3 bin 577 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu 26 gol ve 11 asist kaydetti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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