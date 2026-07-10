Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması: Müjdeyi verdi
Fenerbahçe'de Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Avusturya'ya döndü. Oğuz Çetin, Greenwood için gelen transfer sorusuna 'Geliyor' dedi.
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Fenerbahçe’de futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, Fransa’nın Marsilya kentinde Mason Greenwood için yaptıkları transfer görüşmelerinin ardından Avusturya’nın Linz kentine geldi.
OĞUZ ÇETİN: GREENWOOD GELİYOR
Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, Linz Havalimanı’nda sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Taraftarların Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile ilgili sorduğu soruya Oğuz Çetin, ‘Geliyor’ şeklinde yanıt verdi.
KAMPA GİTTİLER
Daha sonra Cihan Kamer ve Oğuz Çetin, takımın kamp yaptığı Windischgarsten’e hareket etti.
26 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 3 bin 577 dakika sahada kaldı. İngiliz futbolcu 26 gol ve 11 asist kaydetti. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi