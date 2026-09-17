Barcelona, LaLiga'da sahasında Racing Santander'i farklı mağlup ederek zirvedeki yürüyüşünü sürdürdü. Katalan ekibinin 7-2'lik galibiyetle tamamladığı karşılaşmada gollerin yanı sıra sakatlık geçiren Garcia yerine Livakovic'in oyuna alınmaması gündem oldu.

Barcelona'nın karşılaşmada ortaya koyduğu hücum performansı dikkat çekti. Raphinha'nın hat-trick yaptığı mücadelede Katalan ekibi rakip fileleri toplam 7 kez havalandırdı.

BARCELONA'DAN GOL YAĞMURU

Ev sahibi ekibin diğer golleri Joao Cancelo, Gabriel Jesus ve Lamine Yamal'dan geldi. Racing Santander'in iki golünü ise Maguette Gueye ve Yassir Zabiri kaydetti.

Barcelona, özellikle hücumdaki etkinliğiyle karşılaşmanın kontrolünü büyük ölçüde elinde tuttu ve 90 dakika sonunda sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

JOAN GARCİA SAKATLANDI

Karşılaşmanın Barcelona açısından dikkat çeken gelişmelerinden biri ise kaleci Joan Garcia'nın yaşadığı sakatlık oldu. Garcia'nın mücadeleye devam edememesinin ardından teknik direktör Hansi Flick kalede değişikliğe gitti.

Garcia'nın yerine Szczesny oyuna dahil oldu. Ancak bu değişiklik, Barcelona'daki bir başka kaleci tercihini de gündeme taşıdı.

SZCZESNY KARARI TARTIŞMA YARATTI

Barcelona kadrosunda bulunan Dominik Livakovic'in Garcia'nın sakatlığının ardından oyuna girmemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Hansi Flick'in Livakovic yerine Szczesny'yi tercih etmesi bazı taraftarların dikkatini çekerken, deneyimli teknik adamın kaleci tercihi maçın ardından konuşulan konular arasında yer aldı.

Livakovic'in neden tercih edilmediğine ilişkin maç sonrasında resmi bir açıklama yapılmazken, Szczesny'nin oyuna dahil edilmesi Flick'in kaleci sıralaması konusunda da soru işaretlerine neden oldu.

Barcelona, Racing Santander karşısında aldığı 7-2'lik galibiyetle üç puanı hanesine yazdırırken, gözler Joan Garcia'nın sakatlığının durumuna çevrildi. Garcia'nın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.