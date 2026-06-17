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Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: Sunumunu yaptı yönetimi ikna etti

Fenerbahçe'de yönetim, Aykut Kocaman'la toplantı yaptı. Takımın artılarını ve eksikliklerini rapor eden Kocaman'ın yüzde 99 oranla teknik direktörlüğe getirilmesi bekleniyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: Sunumunu yaptı yönetimi ikna etti

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, Aykut Kocaman'la bir toplantı gerçekleştirdi.

AYKUT KOCAMAN YÖNETİME SUNUM YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilere dair ayrıntılı bir sunum yaptı. Kocaman, takımın artıları ve eksilerine dair raporlarını yönetime iletti.

Görüşmenin ardından yönetim kurulunu toplayan Aziz Yıldırım değerlendirmelerde bulundu. Potansiyel diğer adayları da masaya yatıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü yakında açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör kararı: Sunumunu yaptı yönetimi ikna etti - Resim : 1

YÜZDE 99 AYKUT KOCAMAN

Haberde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün yüzde 99 oranla Aykut Kocaman olacağı ifade edildi. Kocaman'ın yardımcılarının ise Volkan Demirel ve Dirk Kuyt olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aykut Kocaman Aziz Yıldırım
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