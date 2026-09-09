Fenerbahçe'de sürpriz Roma kararı: Derbinin faturası tek bir isme çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdiren Fenerbahçe ilk olarak sahasında Roma'yı konuk edecek. 10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Son olarak ligde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Kartal oyun planını belirledi.

İSMAİL KARTAL OYUN PLANINI YAPTI

Fanatik'te yer alan habere göre; İsmail Kartal, daha kompakt açık vermeyen bir plan üzerinde duruyor. Takım boyunu kısa tutacak olan Kartal, rakibe geniş alan bırakmayacak. Duran toplarda tehlike yaratmak isteyen Kartal, hafta içerisinde sık sık korner ve serbest vuruş çalışması yaptırdı. Kartal ayrıca 3'lü savunma yapan Roma'ya karşı hızlı kanat hücumlarıyla gol arayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ KULÜBEYE

İsmail Kartal ilk 11'de de değişikliğe gidiyor. 2 maç ceza alan Matteo Guendouzi'nin yerine İsmail Yüksek'in forma giymesi bekleniyor. Ayrıca derbideki performansıyla tepki çeken İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu sahada yer alacak.