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Halk TV Spor Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kritik belirsizlik

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kritik belirsizlik

Fenerbahçe'de imza töreni düzenlendi. Törende sakatlığına dair konuşan Vedat Muriqi henüz dönüş tarihinin belli olmadığını ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kritik belirsizlik

Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için imza töreni düzenlendi. Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde söz alan Vedat Muriqi sakatlığına dair konuştu.

"KESİN DÖNÜŞ TARİHİNİ NETLEŞTİRECEĞİZ"

Henüz dönüş tarihinin belli olmadığını belirten Vedat Muriqi, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcu bunu istemez. Tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunu nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Maç olarak belirtmek zor, çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında" sözlerini sarf etti.

GORNIK ZABRZE İLE KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze ile karşılaşacak. 21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Vedat Muriqi'nin Polonya ekibine karşı oynanacak maçta forma giyip giymeyeceği yapılacak görüşmenin ardından belli olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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