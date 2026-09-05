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Halk TV Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbiyi nasıl kazanacaklarını açıkladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbiyi nasıl kazanacaklarını açıkladı

Beşiktaş derbisine dair konuşan Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, oyunun kilidini taktik disiplin ile açacaklarını ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbiyi nasıl kazanacaklarını açıkladı

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"SEZONUN İLK DERBİSİNE İYİ HAZIRLANDIK"

Maça gayet motive olduklarını belirten İsmail Kartal, "Sezonun ilk derbisine oyuncularımızla iyi hazırlandık. Oyuncularımın morali, enerjileri, motivasyonları gayet iyi. Son maçları iyi oynayıp kazandık. Her geçen gün geliştiklerini söylüyor oyuncularım. Kendi evimizde iyi futbolla rakibimizi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OYUNUN KİLİDİ KENDİ İŞİMİZİ YAPMAKTAN GEÇİYOR"

Taktik disiplini sağlamaları halinde galip geleceklerini vurgulayan İsmail Kartal, "Oyunun kilidi, oyuncularımın taktik disiplini ve kendi işimizi yapmaktan geçiyor. Kendi işimizi yapacağız" sözlerini sarf etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Oğuz Aydın, Greenwood, Vedat Muriqi

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İsmail Kartal Fenerbahçe
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