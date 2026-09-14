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Fenerbahçe'de inanılmaz pozisyon: Boş kaleyi kaçırdı

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta inanılmaz bir pozisyon yaşandı. Matteo Guendouzi, boş kale pozisyonunda topu dışarı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de inanılmaz pozisyon: Boş kaleyi kaçırdı
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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.

Mücadelenin ilk yarısında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Fenerbahçe'nin 37. dakikada geliştirdiği atakta Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarktı ve daha müsait pozisyonda olan Matteo Guendouzi'yi gördü.

Fransız yıldız, boş pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya yolladı ve net gol pozisyonundan yararlanamadı.

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İSMAİL KARTAL: BİRAZ BUNA ÜZÜLDÜM

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı öncesi yaptığı açıklamada istifa kararına dair konuştu.

Kartal, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum.

Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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