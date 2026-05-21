Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin Galatasaray sırrı ortalığı karıştırdı: İtiraf etti

Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç'un başkanlığında yönetim kurulunda yer alan, Kerem Aktürkoğlu transferinin maliyetini tek başına karşılayan, sonrasında başkan seçilen Sadettin Saran'a verdiği destekle öne çıkan Hakan Safi, şimdi de başkan adayı oldu.

Safi, 6-7 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü kongresine başkan adayı olarak katılacak ve diğer aday Aziz Yıldırım'la yarışacak.

GALATASARAY SIRRINI İLK KEZ AÇIKLADI

Hakan Safi, kongre öncesini çalışmalarını sürdürürken, hem teknik direktör, hem de yapacağı transferlerle ilgili şimdiden girişimlerde bulunuyor.

Seçilmesi halinde İtalyan futbolunun efsane ismi Paulo Maldini'yi futbol direktörü yapacağı belirtilen Safi'nin teknik direktör adaylarının da belli olduğu, en öne çıkan ismin de Antonio Conte olduğu ileri sürülüyor.

Sarı lacivertli kulübün kongresi için geri sayım sürerken, Hakan Safi'nin ilk kez açıkladığı bir sırrı gündem oldu. Hakan Safi, Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Safi, bir youtube programında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenciyken Galatasaray Lisesi’ni kazanmıştım. Ama gitmedim. Sırf Galatasaray olduğu için gitmedim ve Nişantaşı Işık Lisesi’ne gitmiştim.”

Safi'nin bu sözleri kısa sürede sosyal medyayı karıştırdı. Galatasaraylılar ile Fenerbahçeliler yorum yarışına girdi. Bu sözler tepki aldığı kadar beğeni de topladı.