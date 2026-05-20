Hakan Safi'den teknik direktör kararı için ters köşe

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, olağanüstü genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

L1 Üçgen Youtube kanalına konuşan Hakan Safi seçim öncesi yapacakları teknik direktör ve futbolcu hamlelerine dair açıklamalarda bulundu.

Hakan Safi’nin açıklamaları şu şekilde:

Maldini ile ortak arkadaşlarımız, dostluğumuz var. Oturduk, konuştuk. Ne istediklerimizi karşılıklı biliyoruz. Dünyadaki futbol aklımız, futbol elçimiz olacak.

"AKLIMIZ OLACAK, FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAYACAK"

Fikirleri güzel. İnşallah birlikte güzel şeyler yapacağız. En son Milan'ın şampiyonluğunda kendisinin çok payı vardı. Maldini var, başka arkadaşlarımız daha var. Bizim elçimiz olacak. Dünyadaki futbol elçimiz, aklımız olacak. Fenerbahçe'de çalışmayacak. Benim arkadaşım zaten kendisi, yapacağımız işlerle ilgili bize arkadaşlık yapacak. O Milan'a ait, biz de buraya aitiz. Yarın yapacağım transferlerde Maldini'den faydalanacağız, faydalandık.

"TÜRKİYE'Yİ BİLEN BİR HOCA GETİRECEĞİZ"

Türkiye'yi bilen hoca getireceğiz!" Bizim sistemimizde sportif direktör ismi olmayacak. Antrenör olacak, onun üstünde yönetim kurulu olacak, onun da üstünde başkan olacak. Ben de bizzat işin içinde olacağım. Sportif direktörün olmaması demek Türkiye'yi bilen bir hoca getireceğiz demek, işini en iyi yapan hoca olacak.

"İYİ MAÇ İYİ TOPÇUYLA OYNANIR"

Fenerbahçe'ye iyi bütçe lazım biz de bunu yapacağız. İyi maç iyi topçuyla oynanır. İyi topçu, verilen parayı çıkarır. Harcamaktan korkmayacağız! Fenerbahçe böyle şampiyon olur!