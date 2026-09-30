Fenerbahçe’de geleceğe yatırım: Aziz Yıldırım ve kurmayları iki genç yıldızın peşinde

Fenerbahçe, scout ekibinin onay verdiği iki genç oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKATI BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde milli ara, mevcut kadronun eksiklerini gidermenin yanı sıra geleceğin takımını oluşturacak potansiyelli isimleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.

Kulübün scout ekibi tarafından uzun süredir yakından takip edilen iki genç oyuncu için yönetim kuruluna olumlu rapor sunuldu. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde resmi adımları atması bekleniyor.

YENİ VEDAT MURİQİ: ARDA ÇOLAK

Sarı-lacivertlilerin radarına giren ilk isim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu. Bu sezon teknik direktör Kenan Koçak’ın şans verdiği 21 yaşındaki forvet, güçlü fiziği, 1.95’lik boyu ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor. Performansıyla Ümit Milli Takım’a kadar yükselen genç golcü, oyun tarzıyla eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi’e benzetiliyor.

SAVUNMAYA YERLİ TAKVİYE: OĞUZCAN ÇALIŞKAN

Listenin diğer sırasında ise Keçiörengücü’nün 23 yaşındaki stoperi Oğuzcan Çalışkan yer alıyor. Yaz transfer döneminde de sarı-lacivertlilerin gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen genç savunmacının takibi bırakılmadı. Scout ekibinin oyuncu hakkındaki olumlu izlenimlerini sürdürmesi üzerine Oğuzcan, transfer listesinde yeniden üst sıralara tırmandı.

KİRALAMA FORMULÜ

Aziz Yıldırım ve kurmayları, kulübün yeni transfer stratejisi kapsamında oyuncuların bonservislerini ara transfer döneminde uygun maliyetlerle almayı planlıyor.

Gelişimlerinin kesintiye uğramaması ve düzenli oynamaya devam edebilmeleri için iki futbolcunun da sezon sonuna kadar mevcut kulüplerinde kiralık olarak bırakılması formülü üzerinde duruluyor.