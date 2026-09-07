Fenerbahçe'de derbi sonrası karar çıktı: Mağlubiyetin faturası anında kesildi

Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta öne geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, rakibinin galibiyetine engel olamadı.

İSMAİL KARTAL'DAN DERBİ SONRASI ROTASYON KARARI

Kadıköy'de alınan mağlubiyet eleştirilere yol açarken teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre; deneyimli teknik adam, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Roma maçında rotasyona gidecek.

4 İSİM KULÜBEYE GEÇİYOR

İsmail Kartal, derbideki performanslarından memnun olmadığı Semedo, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Muriqi'i kulübeye çekecek.

Semedo'nun yerine Mert Müldür, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise İsmail Yüksek ilk 11'de tercih edilecek. İsmail Yüksek, 6 numara geçerken Kante ve Guendouzi merkez orta sahada yer alacak.

İsmail Kartal'ın sol kanatta ise Oğuz Aydın yerine Kerem Aktürkoğlu ya da Nene'ye şans vermesi bekleniyor. Forvette de Vedat Muriqi'nin yerine Lukaku'nun forma giyeceği kaydedildi.