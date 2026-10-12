Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ayrılık kesinleşti.
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı - Lacivertli ekipte geçtiğimiz sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Nene'nin geleceği belirsizliğini korurken, yıldız oyuncunun kaderinin teknik direktör İsmail Kartal'ın kararıyla belirlendiği ifade edildi.
YOKLARI OYNADI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 11 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan Nene, yeni sezonda beklentilerin uzağında kaldı. İsmail Kartal'ın tercihleri arasında geri planda kalan Malili futbolcu, sarı-lacivertli ekipte istediği süreleri bulmakta zorlandı.
Sarı Lacivertli kulüpte forma şansı bulamasa da milli takım performansıyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, Mali Milli Takımı'nda attığı 2 golle adından söz ettirmeyi başardı.
İSMAİL KARTAL'IN RAPORU
Fenerbahçe yönetiminin Nene konusunda kesin bir karar vermediği öğrenildi. Ancak teknik heyetin değerlendirmesi doğrultusunda ara transfer döneminde oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.
Yönetimin, İsmail Kartal'ın olumsuz raporu ve ayrılık yönünde görüş bildirmesi halinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.
KAPI TAMAMEN KAPANMIŞ DEĞİL
Sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncunun satışına tamamen karşı değil. Nene için tatmin edici bir teklif gelmesi ve teknik ekibin de onay vermesi halinde transfer görüşmelerinin başlayabileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısı öncesinde kadroda bazı değişikliklere gitmesi beklenirken, Nene'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.