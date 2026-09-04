Fenerbahçe'de ayrılığı iptal oldu: Ara transfer döneminde gitmek için şimdiden anlaştı

Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olmak üzere İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi son anda iptal oldu.

OOSTERWOLDE'NİN TRANSFERİ İPTAL OLDU

Sturm Graz maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacak olan Hollandalı futbolcu sağlık kontrollerinden geçemedi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN ANLAŞTILAR

Fenerbahçe'ye geri dönen Jayden Oosterwolde'nin tedavisi devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Roma ve Jayden Oosterwolde ara transfer dönemi için ön anlaşma yaptı.

Oyuncunun sakatlığının ara transfer dönemine kadar geçmesi halinde Roma'nın transferi tamamlayacağı ifade edildi.

1 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 4 bin 86 dakika sahada kaldı. Oosterwolde bu sürede 1 gol ve 1 asist kaydetti.