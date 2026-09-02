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Halk TV Spor Fenerbahçe'de artık geriye tek bir isim kaldı: 20 milyon euroluk indirim geldi

Fenerbahçe'de artık geriye tek bir isim kaldı: 20 milyon euroluk indirim geldi

Fenerbahçe'de Can Uzun için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle kıran kırana pazarlık ediyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de artık geriye tek bir isim kaldı: 20 milyon euroluk indirim geldi

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar artık büyük oranda sona erdi.

Transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Sadece orta sahaya, kanatlarda da oynayabilecek, 23 yaş altı bir oyuncu için çalışmalarımız bulunuyor. Bu gerçekleşmezse de o bölgede kaliteli oyuncularımız var” dedi.

TEK HEDEF CAN UZUN

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cihan Kamer'in bahsettiği isim Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun transferi için son ana kadar transfer masasında olmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de artık geriye tek bir isim kaldı: 20 milyon euroluk indirim geldi - Resim : 1

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Yaz transfer dönemi boyunca Can Uzun için 60 milyon euro bonservis bedeli talep eden Alman kulübü beklentisini düşürdü. Yeni talep 40 milyon euroya indi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Oyuncuyu daha düşük bir bedelle kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin kıran kırana pazarlık ettiği öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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