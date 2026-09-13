Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya şok: Bu kadarını beklemiyordu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca krizi sonrası sürpriz bir gelişme yaşandı.

ACUN ILICALI'NIN İHRACI İSTENDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; bir grup kongre üyesi, Acun Ilıcalı'nın kulüpten ihracı için Disiplin Kurulu'na başvuruda bulundu.

Sercan Hamzaoğlu konuya dair yaptığı paylaşımda "Edindiğim bilgiye göre; Acun Ilıcalı’nın Fenerbahçe kongre üyeliğinden ihracı talebiyle Disiplin Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Aziz Yıldırım ile yaşadığı karşılıklı polemiğin ardından, Başkan Aziz Yıldırım’a yakın bir grup kongre üyesi hazırladıkları dilekçeleri kulübe sundu. Bundan sonraki süreç, Disiplin Kurulu’nun yapacağı değerlendirme doğrultusunda ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım seçimlerin ardından Acun Ilıcalı'nın stattaki locasını alarak başkanlığa devretti. Karara itiraz eden Acun Ilıcalı mahkeme kararıyla locasına kavuştu. Ancak locada tadilat başlatan sarı-lacivertliler, Ilıcalı'nın locayı kullanmasına izin vermedi. Taraflar arasındaki hukuk savaşı devam ediyor.