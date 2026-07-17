Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Aziz Yıldırım elinden aldı

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez Chobani Stadyumu'ndaki localara dair soruşturma başlattı. Localar için istenen fiyatları inceleten Fenerbahçe yönetimi ciddi fiyat farklılıkları tespit etti.

LOCALARDA FİYAT ARTIŞINA GİDİLDİ

Bazı localarda fiyat artışına giden sarı-lacivertliler, pek çok ünlü iş adamıyla temasa geçerek aradaki farkın en kısa sürede ödenmesini talep etti.

ACUN ILICALI'NIN LOCASI İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe yönetimi ayrıca Acun Ilıcalı'nın locasını da iptal etti. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; yönetim sahayı tam ortadan gören locayı Fenerbahçe Başkanlığı'na tahsis etti. Söz konusu locanın artık mevcut Fenerbahçe Başkanı tarafından kullanılacağı ifade edildi.

SporOn Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun sözleri şu şekilde:

Sayın Acun Ilıcalı bana döndü; 'Evet' locamı aldılar.' dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün yetkililerini aradım. Dedim ki 'Acun Ilıcalı’nın locasını iptal mi ettiniz?' 'Evet, iptal ettik' dediler. 'Sebep neydi?' dedim. Bana şunu söyledi Fenerbahçe yetkilisi: 'Onun olduğu loca, sahanın tam ortasındaki loca ve Sayın Aziz Yıldırım orayı Fenerbahçe Başkanlık Locası yaptı.' dedi. Yani Aziz Yıldırım ve ondan sonrası için başkanlık ismi konulacak oraya. Kulübe kim başkan olursa olsun, o loca başkanın locası olacak parasını verip dediler.