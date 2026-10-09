Fenerbahçe yenilir yenilmez açıklama yaptı: İsyan etti!

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) dördüncü haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Yunanistan temsilcisi ise 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE YENİLİR YENİLMEZ AÇIKLAMA YAPTI: İSYAN ETTİ

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımızın deplasmanda Panathinaikos Aktor’a 92-74 mağlup olduğu EuroLeague 4. haftasında karşılaşmasının ardından başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe yenilir yenilmez açıklama yaptı ve isyan etti!

Maçla ilgili Jasikevicius, “OAKA’da böyle oynayarak, böyle efor göstererek kazanamazsınız. Onları karşılaşma boyunca hiç rahatsız edemedik. 90 sayı yemek çok fazlaydı. Karşılaşma boyunca aynı hataları devam ettirdik, aynı şeylerde ısrar ettik. Kesinlikle bu maçtan ders almamız gereken çok fazla konu var” dedi.

PANATHİNAİKOS-FENERBAHÇE TARFİN: 92-74

Salon: Telekom Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin) (AA)