Basketbol EuroLeague dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Telekom Center’da bu akşam oynanacak mücadele 21.15’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya) ve Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

DİMİTRİS GİANNAKOPOULOS RESTİ ÇEKTİ!

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos resti çekti. Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi.

Panathinaikos sahibi Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague’in geleceğinin görüşüleceği Como toplantısına İtalya'da olmasına rağmen katılmadı.

Eurohoops'taki habere göre; Panathinaikos’u toplantıda Vassilis Parthenopoulos, George Athanasiou ve Margarita Thanou temsil etti.

Toplantının gündeminde EuroLeague’in 24 takıma genişlemesi ve franchise modelinin olduğu belirtildi.

Organizasyonun 24 takıma çıkması yönünde olumlu görüş öne çıkarken, yeni franchise’lar konusunda ise karar alınamadığı bildirildi.

Aynı toplantıda EuroLeague hissedar kulüplerinin, NBA’den gelen teklifi reddetme yönünde görüy bildirdikleri ifade edildi.