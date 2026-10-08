Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dimitris Giannakopoulos resti çekti! Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi

Dimitris Giannakopoulos resti çekti! Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi

Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos resti çekti. Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dimitris Giannakopoulos resti çekti! Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi

Basketbol EuroLeague dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Süper Kupa'yı kazandı: TRT'ye tepki yağdıFenerbahçe Süper Kupa'yı kazandı: TRT'ye tepki yağdı

Telekom Center’da bu akşam oynanacak mücadele 21.15’te başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya) ve Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

DİMİTRİS GİANNAKOPOULOS RESTİ ÇEKTİ!

Panathinaikos - Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos resti çekti. Tam da Fenerbahçe maçı öncesine denk geldi.
Panathinaikos sahibi Dimitris Giannakopoulos, EuroLeague’in geleceğinin görüşüleceği Como toplantısına İtalya'da olmasına rağmen katılmadı.
Eurohoops'taki habere göre; Panathinaikos’u toplantıda Vassilis Parthenopoulos, George Athanasiou ve Margarita Thanou temsil etti.
Toplantının gündeminde EuroLeague’in 24 takıma genişlemesi ve franchise modelinin olduğu belirtildi.
Organizasyonun 24 takıma çıkması yönünde olumlu görüş öne çıkarken, yeni franchise’lar konusunda ise karar alınamadığı bildirildi.
Aynı toplantıda EuroLeague hissedar kulüplerinin, NBA’den gelen teklifi reddetme yönünde görüy bildirdikleri ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Basketbol Yunanistan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro