Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı: İmzayı attı

Fenerbahçe, kadın futbol takımına Paraguaylı kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale’yi transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu imzayı attı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon İspanya Liga F Kadınlar Ligi takımlarından Alhama CF forması giyen kaleci Soledad Maria Gudelia Belotto Ale’yi kadrosuna kattı.



22 yaşındaki Paraguaylı kaleci, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

HAZIRLIK MAÇINDA FARKLI SKOR

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, oynadığı ikinci hazırlık maçında Romanya ekibi Farul Constanta'yı konuk etti.

Sarı lacivertli takım, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Goller Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz’dan geldi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde de rakibiyle yine hazırlık maçında karşılaşmış ve sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.