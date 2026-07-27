Fenerbahçe 2 günde 8 gol atıp iki maçı da kazandı

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Romanya temsilcisi Farul Constanta'yı 3-0 mağlup ederek hazırlık sürecindeki başarılı performansını sürdürdü.

GOLLER KERİMOĞLU, STASKOVA VE URAZ'DAN GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, Zeynep Kerimoğlu, Andrea Staskova ve Yağmur Uraz'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Teknik heyetin farklı oyuncuları değerlendirme fırsatı bulduğu mücadelede sarı-lacivertliler, hem hücumdaki etkili performansıyla hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çekti.

2 GÜNDE 8 GOL ATTI

Fenerbahçe arsaVev, Farul Constanta karşısında kısa süre içerisinde ikinci kez galip gelmiş oldu. Sarı-lacivertli ekip, aynı rakibi 25 Temmuz Cumartesi günü oynanan ilk hazırlık maçında da etkili bir performans sergileyerek 5-0 mağlup etmişti. Böylece Fenerbahçe, Romanya temsilcisine karşı iki hazırlık maçında toplam 8 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, gözünü şimdi Avrupa sahnesine çevirdi. Fenerbahçe arsaVev, sezonun ilk resmi sınavını UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda verecek. Belçika'da tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı final karşılaşmasında 5 Ağustos'ta Ukrayna temsilcisi Metalist 1925 Kharkiv ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadeleyi kazanması halinde Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselme hedefi doğrultusunda final maçına çıkma hakkı elde edecek.