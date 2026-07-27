Milli takım eze eze yendi: Grubu namağlup lider bitirdi

U18 Erkek Milli Basketbol Takımı, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Slovakya'yı 93-63 mağlup ederek grup etabını namağlup tamamladı.

AVUSTURYA'NIN RAKİBİ OLDU

İtalya'da düzenlenen organizasyonda üçte üç yapan ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla B Grubu'nu lider bitirdi ve son 16 turunda A Grubu'nu son sırada tamamlayan Avusturya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk periyodu 25-9 önde kapattı. Savunmadaki başarılı performansını ikinci çeyrekte de sürdüren Türkiye, devre arasına 51-17'lik farklı üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin ardından skoru 74-40'a taşıyan milli takım, son bölümde de oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve parkeden 93-63'lük galibiyetle ayrıldı.

ÇEYREK FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEK

Grup aşamasını üç galibiyetle zirvede tamamlayan Türkiye, son 16 turunda 29 Temmuz Çarşamba günü Avusturya ile çeyrek final bileti için mücadele edecek.

Ay-yıldızlılar, grup etabında daha önce Danimarka'yı 88-62, Sırbistan'ı ise 57-53 mağlup etmişti.