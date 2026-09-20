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Halk TV Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisi üzerine yayıncı kuruluştan açıklama

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisi üzerine yayıncı kuruluştan açıklama

Galatasaray maçında yaşananların ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Tepkilere ilk yanıt Güntekin Onay'dan geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın tepkisi üzerine yayıncı kuruluştan açıklama

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yoğun itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

MAÇ BİTMEDEN OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI AKTARILDI

Deneyimli teknik adam kırmızı kart sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Galatasaray muhabiri Nezih Şener maç sırasında saha kenarından yayına bağlanarak Okan Buruk'un açıklamalarını dile getirdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu hareket hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın tepkisini çekti. Yayıncı kuruluşun bu hareketiyle tarafsızlık ilkesini çiğnediği vurgulandı.

GÜNTEKİN ONAY'DAN YANIT

Tepkiler üzerine konuşan Güntekin Onay şu ifadeleri kullandı:

belN Sports Haber kanalımızda, açık kanalda maçın son anlarında bağlantı yapılıyor. Muhabirler bilgi veriyor.

Okan Buruk'la arasında diyalog olunca da Nezih Akşener orada anlatıyor. Muhabirin görevi kamuoyunu bilgilendirmektir.

Sizin ekranda göremediğiniz, bilmediğiniz şeyleri aktarmaktır. Nezih de zaten Galatasaray muhabiri, kulübe de hakim.

Kendi yorumunu katmadan Haber kanalımızda bilgi veriyor. Okan Buruk'a destek de olmuyor. Aralarında geçenleri anlatıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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