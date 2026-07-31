Fenerbahçe ve Beşiktaş tur atladı: UEFA'dan haber geldi

UEFA Avrupa liglerinde 2. ön eleme turları tamamlandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Avrupa'da sahne aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TUR ATLADI

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Danimarka'da Midtjylland'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Inter Turku'ya mağlup olan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Temsilcimizin, Avrupa serüveni kısa sürdü.

TÜRKİYE 9. SIRADA

2. ön eleme turunda rövanş maçlarının oynanmasıyla UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 45 bin 975 puanla 9. sırada yer aldı.

İşte sıralama:

İngiltere - 98.519

İtalya - 84.232

İspanya - 78.618

Almanya - 76.688

Fransa - 65.082

Portekiz - 60.450

Belçika - 55.850

Hollanda - 48.895

Türkiye - 45.975

Polonya - 42.625