Fenerbahçe ve Beşiktaş tur atladı: UEFA'dan haber geldi
Avrupa liglerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş tur atlarken Başakşehir veda etti. 2. ön eleme turunun tamamlanmasıyla ülke puanı güncellendi.
UEFA Avrupa liglerinde 2. ön eleme turları tamamlandı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir, Avrupa'da sahne aldı.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TUR ATLADI
Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi eleyerek adını UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdırdı.
Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Danimarka'da Midtjylland'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.
Inter Turku'ya mağlup olan Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'ne veda etti. Temsilcimizin, Avrupa serüveni kısa sürdü.
TÜRKİYE 9. SIRADA
2. ön eleme turunda rövanş maçlarının oynanmasıyla UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 45 bin 975 puanla 9. sırada yer aldı.
İşte sıralama:
İngiltere - 98.519
İtalya - 84.232
İspanya - 78.618
Almanya - 76.688
Fransa - 65.082
Portekiz - 60.450
Belçika - 55.850
Hollanda - 48.895
Türkiye - 45.975
Polonya - 42.625