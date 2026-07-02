Fenerbahçe seçimleri sonrası flaş iddia: Ünlü spor kanalı kapanma kararı aldı

Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği görevini üstlenen Barış Göktürk'ün sahibi olduğu Sky Spor Youtube kanalıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BARIŞ GÖKTÜRK KANALI KAPATMA KARARI ALDI

Gazeteci Umut Eken'in haberine göre; Barış Göktürk, Sky Spor Youtube kanalını kapatma kararı aldı. Dünya Kupası yayınlarında yer alan sponsorluk anlaşmaları nedeniyle kanalın bir süre daha yapacağı ancak daha sonrasında kapanacağı öne sürüldü.

Kanal yönetiminin çalışanları arayarak kapanma kararını bildirdiği ve tazminatların ödeneceğini söyledi. Çalışanların bir kısmının ise izne çıkarıldığı iddia edildi.

AHMET ÇAKAR VE BÜLENT UYGUN DA YAYINLARA ÇIKIYOR

Söz konusu kanalda Ahmet Çakar ve Bülent Uygun gibi futbol camiasının önemli isimleri de görev alıyordu.