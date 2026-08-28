Yıllar sonra yeniden Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde birlikte temsil edecek. Fenerbahçe'nin Lyon zaferi sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

NEO Spor'un tanınan yorumcularından Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın yaklaşan Şampiyonlar Ligi sezonuna ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılı ekibin başarı kriterlerini belirlerken transfer politikasına da önemli göndermeler yaptı. Çelikler Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha başarılı olacağını da sözlerine ekledi.

YENİ FORMATA ALIŞKINLIK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Çelikler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına daha önce deneyim kazanmış olmasının önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti. Bu noktada geçmişe dönük bir örnek veren yorumcu, kulübün 1988-89 sezonunda genç yaşta Bülent Korkmaz'a forma şansı verdiğini hatırlattı. Çelikler, bu örnekle birlikte bazen genç oyunculara güvenmenin de önemli olduğunu vurguladı.

"GALATASARAY 7, FENERBAHÇE 12 PUAN"

Değerlendirmesinin merkezine puan hedefini koyan Çelikler, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı sekiz maçtan mevcut kadrosuyla en az 6-7 puan toplama garantisine sahip olduğunu belirtti. Ünlü yorumcuya göre yeni transferlerle birlikte bu rakamın 10-11 puan seviyesine çıkması mümkün. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'nin de 11-12 puan toplayabileceğini ifade eden Çelikler, yapılacak transferlerin niteliğinin bu öngörüleri doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

TRANSFER KALİTESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Çelikler, olası bir Eduardo Camavinga tarzı büyük transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray adına tabloyu tamamen değiştirebileceğini belirtti. Sporting ile deplasmanda oynanacak maçın kulüp için bir dezavantaj oluşturduğunu ifade eden yorumcu, bu sezonki fikstürün geçen seneye kıyasla biraz daha zorlu olduğunu sözlerine ekledi.

FEYENOORD, STUTTGART VE AEK MAÇLARINDA FAVORİ

Deneyimli yorumcu, Galatasaray'ın Feyenoord, Stuttgart ve AEK gibi rakipler karşısında favori konumda olduğunu ve bu maçları kazanma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE İÇİN İLK 24 HEDEFİ

Çelikler, Fenerbahçe için başarı ölçütünün lig aşamasında ilk 24 sırada yer almak olacağını belirtti. Bu hedefin sarı-lacivertli ekip için gerçekçi ve ulaşılabilir bir kıstas olduğunu vurgulayan yorumcu, Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon elde ettiği son 16 turu başarısını bu sezon da tekrarlamayı hedefleyeceğini sözlerine ekledi.