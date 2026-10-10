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Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmeyi uzattı: İmzayı attı

Fenerbahçe Kulübü sözleşmeyi uzattı, resmen açıkladı. İmzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmeyi uzattı: İmzayı attı

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kulübü yeni anlaşmasını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp sözleşmeyi uzattı, resmen açıkladı. İmzayı attı.

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Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon da devam edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
2024 yılından bu yana sigorta çözüm ortağı olan Anadolu Sigorta ile kulübümüz arasındaki anlaşmamız yenilenmiştir. Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta, tüm tesis ve varlıklarımızın sigorta ve teminat süreçlerinin yönetimini bu sezon da üstlenmeye devam edecektir.
Değerli destekleri ile kulübümüzün yanında olan yol arkadaşımız Anadolu Sigorta ailesine katkıları için teşekkür ediyor, iş birliğimizin daha uzun seneler sürmesini temenni ediyoruz.
Anadolu Sigorta Hakkında
Anadolu Sigorta, 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türkiye'nin ilk ulusal sigorta şirketidir. Köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla sigortacılık alanında sektöre yön vermektedir. Yenilikçi ürün geliştirme ve teknoloji kullanımı konusundaki öncülüğü, toplumsal sorumluluk bilinci ve etik değerleri doğrultusunda sürdürdüğü şeffaflık anlayışı, şirketin sektördeki güçlü konumunu pekiştirmektedir. Anadolu Sigorta'nın mali gücü, geniş hizmet ağı ve gelişmiş insan kaynağı, Türkiye İş Bankası'nın sinerjisiyle desteklenmektedir.
Müşteri odaklı yaklaşımı benimseyerek müşteri memnuniyetini sürekli kılmak ve bu yöndeki çabalarını en üst seviyeye çıkarmak için çalışmaktadır. Vizyonu, Anadolu Sigorta'yı, sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapmak ve uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmaktır.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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