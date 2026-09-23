Fenerbahçe resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Fenerbahçe Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda düzenlenen törenle imzaların atıldığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımız ve Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımızın Göktürk Holding ile hayata geçireceği sponsorluk iş birliğinin imza töreni düzenlendi" denildi.

İŞTE ANLAŞMANIN DETAYLARI

Yapılan açıklamada anlaşmanın detayları şöyle duyuruldu:

"İş birliği kapsamında Göktürk Holding logosu, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımımızın Türkiye Ligi karşılaşmalarında giyeceği şortların sol arka paçasında; Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımızın ise formalarının ön bölümünde yer alacak.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen imza töreninde; Kadın Basketbol Şubemizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Volkan Akan, Voleybol Şubelerimizden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Aydın Acun ve Göktürk Holding İcra Kurulu Üyesi Berin Göktürk, sponsorluk iş birliğimizin kapsamı ve detaylarını kamuoyuyla paylaştı. İmza töreninde Başkan Vekilimiz Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tanju Kaya ve Barış Karagöz ile şube yetkililerimiz ve profesyoneller de hazır bulundu."



Fenerbahçe'nin voleyboldan sorumlu yöneticisi Mustafa Aydın Acun törende şunları söyledi:

"Fenerbahçe olarak Türk voleyboluna oyuncu vermeye, millî takımlarımıza katkı sağlamaya ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yeni sezon öncesi hazırlık dönemindeyiz. Millî takımlarında yer alan oyuncularımızın katılımıyla kadromuzu tamamlamaya devam ediyoruz. Kadın Voleybol Takımımızda 13, Erkek Voleybol Takımımızda da 9 millî oyuncu var. Bunların aşamalı olarak katılımıyla kadrolarımız tamamlanıyor ve çalışmalarımızı hızlandırarak devam ediyoruz.

Bu sene hem kadın hem de erkek tarafında kadrolarımızı oldukça güçlendirdik. İhtiyaç duyduğumuz bölgelere önemli transferler yaptık. Kadın ve erkeklerde şampiyonluk hedefimize uygun iddialı kadrolar oluşturduk. Millî Takımımızın önde gelen oyuncuları da bu kadronun önemli parçaları. Onların yanına uluslararası önemli yıldızları da kattık. Bu sene hedefimiz çok net; kadın ve erkeklerde Türkiye’de ve Avrupa’da şampiyonluk."