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Halk TV Spor Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi: Şampiyonluğa ulaştı

Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi: Şampiyonluğa ulaştı

Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi: Şampiyonluğa ulaştı
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Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Tarfin parkeden 72-59'luk skorla galip ayrıldı.

9. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİLER

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Beşiktaş'ı 85-83’lük skorla mağlup etmişti.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir

Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel

1. Periyot: 21-10

Devre: 46-27

3. Periyot: 58-46

Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Basketbol Beşiktaş
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