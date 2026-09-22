Son Dakika | Fenerbahçe Beşiktaş'ı devirdi: Şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı 72-59'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Tarfin, Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu.
Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE ŞAMPİYON
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Tarfin parkeden 72-59'luk skorla galip ayrıldı.
9. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, 9. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
GEÇTİĞİMİZ SEZON DA BEŞİKTAŞ'I MAĞLUP ETTİLER
Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon oynanan Basketbol 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da Beşiktaş'ı 85-83’lük skorla mağlup etmişti.
DETAYLAR
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Tarfin: Forrest 7, Horton-Tucker 3, Shields 10, Key 11, Sertaç Şanlı 5, Baldwin 13, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim 3, Clyburn 8, Yiğit Yancı, Demircan Demir
Beşiktaş: Dotson 9, Wilbekin 8, Jeffries 4, Omoruyi 7, Zizic 5, Berk Uğurlu 4, Metecan Birsen 6, Brown 3, Nowell 13, Furkan Korkmaz, Gabriel
1. Periyot: 21-10
Devre: 46-27
3. Periyot: 58-46
Beş faulle oyundan çıkan: 33.27 Furkan Korkmaz (Beşiktaş)