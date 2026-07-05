Fenerbahçe resmen açıkladı ama: Grenwood inadı

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Mason Greenwood'u transfer etmek istediği iddiaları uzun süredir ortaya atılıyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, üst üste iki paylaşım yaptı.

İlkinde, "Fenerbahçe, Mason Greenwood için bugün resmi teklif yaptı ve Roma'nın son yaptığı teklifin önüne geçti! Fenerbahçe yaptığı bu teklifle Marsilya'nın istediği 50 milyon Euro seviyesine yaklaştı!" diyen Sabuncuoğlu, ikincisinde de "Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki isim Mason Greenwood transferi bitirmek için Fransa'ya gitti!" iddiasında bulundu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü bunun ardından resmi bir açıklama yaptı ve iddiayı yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa’da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyada, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.

Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe’nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir.

Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilik ile algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.

Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu"

BİR DAHA PAYLAŞTI

Sabuncuoğlu, bu açıklamanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Paylaşım şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve açıklamasına karşı saygım sonsuzdur ancak ben haberimin arkasındayım. Fenerbahçe Futbol A.Ş Yöneticisi Feridun Geçgel şu anda Fransa'da ve ben de haberimi bu doğrultuda yaptım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."

Bu paylaşım Fenerbahçe'nin Greenwood için değil de bir başka futbolcu için mi Fransa'da girişimlerde bulunduğu sorusunu da gündeme getirdi.